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Салихова: «Отличная идея - через японскую культуру представлять «Спартак» видео

25 Июня 2023 • 23:36 Комментировать

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий по поводу видеролика «красно-белых» на тему календаря нового сезона. Расписание матчей «Спартака» сделали в стиле аниме.

- Я считаю, это отличная идея - через японскую культуру представлять «Спартак», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Также Зарема Салихова добавила, что ее дети по достоинству оценили работу клубного медиа.

Напомним, что на старте сезона спартаковцы сыграют против «Оренбурга», «Балтики», «Рубина», «Урала» и «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
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