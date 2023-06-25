Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий по поводу видеролика «красно-белых» на тему календаря нового сезона. Расписание матчей «Спартака» сделали в стиле аниме.

- Я считаю, это отличная идея - через японскую культуру представлять «Спартак», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Также Зарема Салихова добавила, что ее дети по достоинству оценили работу клубного медиа.

Напомним, что на старте сезона спартаковцы сыграют против «Оренбурга», «Балтики», «Рубина», «Урала» и «Зенита».