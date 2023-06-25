Семак ответил на сравнения с Гвардиолой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о наследии.

Рулевой «сине-бело-голубых» отказался сравнивать себя с испанским специалистом: «величины, видите ли, несоизмеримые». Семак считает Гвардиолу одним из самых умных людей в профессии, гениальнейшим тренером.

По поводу своего наследия наставник «Зенита» ответил так: «Главное, что я оставлю в человеческом плане для своих близких и вообще для людей». Его слова приводит «Объединение отечественных тренеров по футболу».

Напомним, что «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы завоевал три трофея за сезон.