Червиченко не видит проблем в возможном исключении РФС из ФИФА и УЕФА

Экс-руководитель «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о том, стоит ли бояться исключения РФС из УЕФА и ФИФА.

- Выйдет, что мы не будем юридически в этих организациях, потому что фактически мы уже в принципе не в них, - приводит слова Червиченко Rusfootball.info.

Бывший владелец «красно-белых» считает, что РФС и так висит на волоске и держится за международные футбольные организации. В то же время в недавние обещания от УЕФА в сторону РФС Червиченко призывает не верить и называет тот разговор «дешевым спектаклем с бросанием кости оголодавшей собаке».

Напомним, что российские клубы и сборная отлучены от международных соревнований с начала прошлого года.