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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка обратился к болельщикам «Динамо» видео

25 Июня 2023 • 22:21 Комментировать

Новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка записал видеосообщение для болельщиков «бело-голубых». Чешский наставник заявил, что будет стараться подарить фанатам много положительных эмоций и не может дождаться момента, когда приступит к работе со своими новыми подопечными.

- Только Яшин, только «Динамо»! - так завершил свой спич Личка.

Отметим, что «Динамо» получило нового тренера три дня назад. Столичный клуб выкупил контракт Лички за миллион евро. Марцел Личка ранее тренировал «Оренбург». В конце прошлого сезона динамовцы расстались со Славишей Йокановичем  и финишировали лишь на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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