Новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка записал видеосообщение для болельщиков «бело-голубых». Чешский наставник заявил, что будет стараться подарить фанатам много положительных эмоций и не может дождаться момента, когда приступит к работе со своими новыми подопечными.

- Только Яшин, только «Динамо»! - так завершил свой спич Личка.

Отметим, что «Динамо» получило нового тренера три дня назад. Столичный клуб выкупил контракт Лички за миллион евро. Марцел Личка ранее тренировал «Оренбург». В конце прошлого сезона динамовцы расстались со Славишей Йокановичем и финишировали лишь на девятом месте.