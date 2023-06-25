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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Спартак» должен собрать максимум очков перед игрой с «Зенитом»

25 Июня 2023 • 21:50 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил календарь «красно-белых» на старте чемпионата России – 2023/24. С первого по четвертый тур в  РПЛ столичный клуб сыграет с «Оренбургом», «Балтикой», «Рубином» и «Уралом», следом будет встреча с «Зенитом».

«Календарь для «Спартака» — лучше не придумаешь. «Спартак» должен набирать в первых четырех турах максимальное количество очков и с запасом подходить к игре с «Зенитом», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Стоит отметить, что старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля. Однако новый сезон откроется уже 15 июля матчем за Суперкубок страны, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.

Известны даты матчей между «Спартаком» и «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Эдуард Мор
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