Мор: «Спартак» должен собрать максимум очков перед игрой с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил календарь «красно-белых» на старте чемпионата России – 2023/24. С первого по четвертый тур в РПЛ столичный клуб сыграет с «Оренбургом», «Балтикой», «Рубином» и «Уралом», следом будет встреча с «Зенитом».

«Календарь для «Спартака» — лучше не придумаешь. «Спартак» должен набирать в первых четырех турах максимальное количество очков и с запасом подходить к игре с «Зенитом», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Стоит отметить, что старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля. Однако новый сезон откроется уже 15 июля матчем за Суперкубок страны, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.

Известны даты матчей между «Спартаком» и «Зенитом» в новом сезоне РПЛ



