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Уилкшир сообщил, что готов работать в «Динамо»

25 Июня 2023 • 21:34 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир выразил готовность к работе в России. На данный момент 41-летний специалист является тренером сборной Австралии U20.

«Я по-прежнему готов приехать работать в Россию, если поступит предложение. «Динамо» близко моему сердцу и это всегда останется. Я не боюсь ситуации, которая сейчас сложилась в России», — заявил Уилкшир «РБ Спорту», добавив, что возвращение в «Динамо» станет правильным решением.

Напомним, в качестве игрока Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год и с 2016 по 2017 год.

Ранее «бело-голубые» объявили о назначении на пост главного тренера Марцела Лички, который ранее возглавлял «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Люк Уилкшир молодёжная Сборная Австралии
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