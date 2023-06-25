Уилкшир сообщил, что готов работать в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир выразил готовность к работе в России. На данный момент 41-летний специалист является тренером сборной Австралии U20.

«Я по-прежнему готов приехать работать в Россию, если поступит предложение. «Динамо» близко моему сердцу и это всегда останется. Я не боюсь ситуации, которая сейчас сложилась в России», — заявил Уилкшир «РБ Спорту», добавив, что возвращение в «Динамо» станет правильным решением.

Напомним, в качестве игрока Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год и с 2016 по 2017 год.

Ранее «бело-голубые» объявили о назначении на пост главного тренера Марцела Лички, который ранее возглавлял «Оренбург».