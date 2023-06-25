Никола Валентич, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«У него действующий контракт с «Сочи». Интерес от других команд есть, но об этом сейчас рано говорить, посмотрим, что будет потом, а пока Иван футболист «Сочи», — заявил представитель игрока.

28-летний серб выступает за южан с 2018 года. В минувшем сезоне Миладинович появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и получил три желтые карточки. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

По итогам чемпионата России - 2022/23 «Сочи» занял шестое место.