Услуги атакующего полузащитника «Интернасьонала» Маурисио Прадо были предложены московскому «Спартаку».

По информации Metaratings, 22-летний бразилец был предложен «красно-белым», однако столичный клуб не стал рассматривать вариант с возможным трансфером игрока. Источник утверждает, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет видеть на данной позиции более опытного футболиста, у которого есть определенный бэкграунд в Европе.

В текущем сезоне Маурисио принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и стал автором трех ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет шесть миллионов евро.