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Чанов: Акинфеев — лучший игрок сезона в ЦСКА, его действия принесли клубу долгожданный трофей эксклюзив

25 Июня 2023 • 18:54 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков «красно-синих» в минувшем сезоне.

- Болельщики признали лучшим игроком прошлого сезона Игоря Акинфеева. Вы согласны с их выбором?

- Однозначно. Я говорю так не из-за того, что он мой ученик. Тут дело не только в происходящем на поле. Тренерам на поле нужен дядька. Он допускал минимум ошибок, совершал много спасений. Его действия принесли клубу долгожданный трофей, клуб долгое время не брал Кубок и не становился чемпионом. Да, занимали второе и третье место, но у ЦСКА цель одна - это чемпионство. Он лидер команды. Если лидер не работает, то команда ничего не добивается.

- В тройку лучших игроков также вошли Фёдор Чалов и Иван Обляков. Ваш топ-3 выглядит таким же образом?

- Да. Для меня это Игорь, Иван и Фёдор.

- Марио Фернандес возвращается в клуб после года отсутствия. Вы рады этому событию?

- Конечно, очень рад. Я знаю его как игрока и как человека. Это наш Марио. Может, он пришёл в себя на родине. Единственное, я не знаю ничего о его физическом состоянии. А так я двумя руками за, это однозначно усиление для команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Марио Фернандес Вячеслав Чанов Фёдор Чалов Иван Обляков
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