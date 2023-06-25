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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» эффектно представил календарь на новый сезон РПЛ — есть много отсылок видео

25 Июня 2023 • 18:49 Комментировать

Московский «Спартак» опубликовал видео с расписанием матчей команды в чемпионате России – 2023/24. Ролик появился в официальном телеграм-канале «красно-белых».

В первом туре предстоящего сезона команда Гильермо Абаскаля примет на своем поле «Оренбург» (21-23 июля). В пятом туре состоится встреча против «Зенита» (18-20 августа), а первое дерби с ЦСКА пройдет 6-8 октября в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Спартак» завоевал бронзовые медали, сумев набрать 54 очка в 30 поединках.

Ранее стало известно, что Евгений Мележиков покинул пост генерального директора «Спартака», его место занял Олег Малышев.

 

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Спартак Москва
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