​Смолов и Мамаев стали кумовьями

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов стал крёстным отцом Тимофея Мамаева – сына известного в прошлом футболиста Павла Мамаева. Таким образом, Смолов и Мамаев теперь стали кумовьями. Информацией об этом динамовец поделился в социальных сетях.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Фёдор Смолов провёл за «Динамо» 31 матч. В них 33-летний нападающий записал на свой счёт 12 голов. «Бело-голубые» заняли девятое место в Российской премьер-лиге.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в начале 2023 года. Последним клубом для него стали «Химки», откуда футболист ушёл летом 2022 года.