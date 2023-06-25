Гладилин считает, что «Спартаку» нужно продать Николсона

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на возможный уход нападающего Шамара Николсона из стана «красно-белых».

«Если за него заплатят 7 млн евро, то нужно соглашаться. Шамар конкуренцию не выдержал, он проиграл Соболеву, ведь ставить сразу двоих таких крупных форвардов довольно сложно в основу», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, лучше предоставить шанс молодым нападающим, которые есть в команде.

26-летний Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. Действующий трудовой договор форварда с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года.

Ранее сообщалось, что столичный клуб готов расстаться с ямайцем этим летом, если за него предложат 7 млн евро.