​Тарасов: «Слуцкий меня не любит»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Тарасов во время полуфинального матча Медиалиги сказал болельщику несколько слов о своём периоде в «Рубине».

«Там просто тренер был Слуцкий. Он меня не любит, только на программы зовёт», - сказал Тарасов с улыбкой. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Дмитрий Тарасов был игроком «Рубина» в 2020 году. Тогда полузащитник провёл 13 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Напомним, что Леонид Слуцкий покинул должность главного тренера казанского «Рубина» в ноябре 2022 года.