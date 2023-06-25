Радимов — о матче «Спартак» - «Зенит»: «К пятому туру чемпионат наберёт ход, так что это оптимальный вариант»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита» в новом сезона чемпионата России. Первая встреча между командами состоится уже в пятом туре РПЛ, который пройдет с 18 по 20 августа.

«Для набора формы четыре тура — вполне достаточно. Команды разгонятся, чемпионат наберет ход, так что это оптимальный вариант. Конец августа — для зрителей вообще прекрасно», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, а «Спартак» завоевал бронзовые медали. Первый тур РПЛ-2023/24 будет сыгран уже 21-23 июля.

Известны даты матчей между «Спартаком» и «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Опубликовано расписание матчей первого тура РПЛ