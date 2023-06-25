Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков ЦСКА в минувшем сезоне.

- Фанаты признали Игоря Акинфеева лучшим игроком минувшего сезона. Вы согласитесь с их точкой зрения?

- Конечно. Он помог выиграть Кубок и занять второе место, во всех играх он выглядел уверенно. Он пропускает только неберущиеся мячи, оборона в связи с этим начинает выступать увереннее.

- В тройку лучших вошли Иван Обляков и Федор Чалов.

- Оба футболиста попали в этот список заслуженно. Чалов лучший бомбардир, а Обляков прибавил.

- Одна из легенд клуба Марио Фернандес возвращается в Москву. Вы рады такому воссоединению?

- Да, конечно. Я не думаю, что он потерял форму.