​В «Зените» прокомментировали инсайд «Евро-Футбол.Ру» о Кузяеве

Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что полузащитник Далер Кузяев принял окончательное решение об уходе из «Зенита». В летнее трансферное окно 30-летний футболист обретёт новую команду.

Комментарий по поводу этой информации дал Александр Медведев, который занимает пост генерального директора «Зенита».

«Кузяев покидает «Зенит»? Обращайтесь к Далеру. А слухи мы не комментируем», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Зенит» Далер Кузяев выступал с лета 2017 года. За это время футболист провёл 183 матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 голевых пасов.