Кириченко ответил, знает ли он причину ухода Бердыева из «Сочи»

Дмитрий Кириченко, входивший в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», высказался об уходе из сочинского клуба.

«Почему не получилось у Бердыева в «Сочи»? Владелец клуба принял такое решение с Курбаном Бекиевичем. Я не знаю причин. Не знаю, о чем договаривались Бердыев и президент «Сочи», — цитирует Кириченко «Чемпионат».

70-летний Бердыев возглавлял южан с ноября 2022 по апрель 2023 года. По итогам сезона «Сочи» занял десятое место в турнирной таблице Российский премьер-лиги. На данный момент наставником команды является Дмитрий Хохлов.

Новый сезон чемпионата России стартует 22-23 июля.