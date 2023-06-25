Непомнящий объяснил, почему Сперцяну нужно перейти в «Аякс»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Если он перейдет в «Аякс», то это может стать для Сперцяна хорошим трамплином. Потому что «Аякс» — это команда, в которой приветствуется творчество. А он — именно такой созидательный игрок», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости».

Эксперт добавил, что в Нидерландах любят таких футболистов, которые активно стремятся играть в атаку.

В минувшей кампании Сперцян появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 14 голов и записал на свой счет 14 ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость армянского хавбека в 12 млн евро.