Агент сообщил, что работает над трансфером хавбека «Краснодара» Ленини

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

«Кевин хочет уйти из «Краснодара». Работаем над этим», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний хавбек выступает за «быков» с сентября прошлого года. В составе кубанского клуба он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт Ленини с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость игрока, по данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет полтора миллиона евро.