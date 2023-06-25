​Орлов – о Промесе: «Зачем «Спартаку» держать уголовника?»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде «Спартака» Квинси Промесе.

Как известно, в родных Нидерландах Промес получил полтора года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Квинси будет обжаловаться решение. Кроме того, футболист обвиняется в контрабанде наркотических веществ.

«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса? За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Орлов также указал на обвинения Промеса в контрабанде наркотиков и отметил, что считает поведение «Спартака» в этой ситуации странным.

Напомним, что Квинси Промес с 20 голами стал вторым лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России после Малкома (23).