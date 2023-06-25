​В «Ахмате» сообщили о продлении контракта с Олейниковым

Руслан Газзаев, который занимает пост спортивного директора «Ахмата», высказался о ситуации с контрактом полузащитника Ивана Олейникова.

«У Олейникова был контракт на один год с пролонгацией ещё на три года. Опцию продления соглашения мы активировали. Поэтому полузащитник с нами ещё на три года», - сказал Газзаев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Иван Олейников перебрался в «Ахмат» летом прошлого года. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл 31 матч, в которых записал на свой счёт пять голов и семь голевых передач на партнёров.

«Ахмат», напомним, занял пятое место в чемпионате России.