В РФС оценили работу Галактионова с молодёжкой

Андрей Лексаков, который занимает пост спортивного директора Российского футбольного союза, оценил работу Михаила Галактионова у руля молодёжной сборной России.

Напомним, что Галактионов уже покинул пост рулевого молодёжки – теперь он работает исключительно с «Локомотивом».

«Оценка работы Галактионова? Очень положительно, если в двух словах. Каждый тренер ничего глобального принести не может, но профессионализм, с которым работал весь тренерский штаб во главе с Михаилом Михайловичем, позволил нашей сборной выйти в финальную часть чемпионата Европы после долгого перерыва», - сказал Лексаков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Также Андрей Лексаков отметил, что под руководством Михаила Галактионова молодые футболисты развивались.