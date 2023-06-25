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Корнеев: Игра Рыбуса разочаровывает, не понимаю, зачем он «Рубину»

25 Июня 2023 • 16:24 Комментировать

Известный функционер Игорь Корнеев прокомментировал переход защитника Мацея Рыбуса из «Спартака» в «Рубин».

«Я не понимаю, зачем он «Рубину». Разве что только потому, что Рахимов знает его возможности. Но та игра, которую показывает Рыбус в последнее время, разочаровывает», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Минувший сезон 33-летний поляк провел в московском «Спартаке». За «красно-белых» он сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, по итогам сезона «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Игорь Корнеев Мацей Рыбус
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