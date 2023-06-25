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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» решил обойтись без больших сокращений

25 Июня 2023 • 16:13 Комментировать

«Спартак» пока что решил обойтись без больших сокращений штата. Вместе с Евгением Мележиковым из клуба уйдут несколько представителей департамента безопасности. Остальные сотрудники будут продолжать работу, рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Напомним, что Евгений Мележиков покинул пост генерального директора «Спартака». Теперь эту должность занимает Олег Малышев. Функционер был представлен несколько дней назад.  

«Спартак» завершил прошлый чемпионат России на третьей позиции. Первый матч следующего сезона Премьер-лиги «красно-белые» проведут между 21 и 23 июля. Их соперником будет «Оренбург».

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