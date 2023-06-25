Российский полузащитник Далер Кузяев покидает санкт-петербургский «Зенит».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 30-летний хавбек принял окончательное решение уйти из стана «сине-бело-голубых». Напомним, Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Кузяев является самым высокооплачиваемым футболистом команды среди россиян, получая по контракту 1,8 млн евро в год. Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.

В составе «Зенита» игрок принял участие в 183 матчах, забил 23 гола и стал автором 29 результативных передач.

По данным СМИ, Кузяев в ближайшее время может перебраться в турецкий «Бешикташ».