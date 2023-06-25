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Кузяев покидает «Зенит» эксклюзив

25 Июня 2023 • 16:00 Комментировать

Российский полузащитник Далер Кузяев покидает санкт-петербургский «Зенит».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 30-летний хавбек принял окончательное решение уйти из стана «сине-бело-голубых». Напомним, Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Кузяев является самым высокооплачиваемым футболистом команды среди россиян, получая по контракту 1,8 млн евро в год. Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.

В составе «Зенита» игрок принял участие в 183 матчах, забил 23 гола и стал автором 29 результативных передач.

По данным СМИ, Кузяев в ближайшее время может перебраться в турецкий «Бешикташ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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