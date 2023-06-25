Полузащитник Маркус Вендел должен вернуться в расположение «Зенита» в первый день июля, как и Вильмар Барриос. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что 1 июля «Зенит» проведёт первый матч на летнем турнире против азербайджанского «Нефтчи». Дальше команда Сергея Семака на этом же турнире сыграет против «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля). Ближайший же официальный матч «сине-бело-голубые» проведут 15 июля – матч за Суперкубок России против ЦСКА.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.