Гладилин оценил перспективы «Рубина» и «Балтики» в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах «Рубина» и «Балтики» в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Они будут и в чемпионате стараться, и в Кубке. Разница в классе небольшая. Если они хорошо подготовятся, то в каждом матче будут серьезными соперниками для любой команды», — приводит слова Гладилина издание «Газета.Ру».

Напомним, по итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял первую строчку в Первой лиге и вернулся в элитный дивизион. Вместе с «Рубином» в РПЛ поднялась калининградская «Балтика».

Добавим, что в обратном направлении отправились «Химки» и «Торпедо».