​Отец Марадишвили: «Урал» со мной на связь не выходил»

Коба Марадишвили, являющийся отцом и агентом Константина Марадишвили из «Локомотива», ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Урал».

Несколько дней назад президент «Урала» Григорий Иванов рассказывал о направленном предложении по аренде 23-летнего полузащитника.

«Я являюсь не только отцом, но и представителем своего сына, поэтому должны сначала связаться со мной, а потом решение за футболистом. Ни «Урал», ни кто-либо другой со мной на связь не выходил. Сейчас мой сын - игрок «Локомотива», - сказал Коба Марадишвили, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Марадишвили в 1,8 миллиона евро.