​Титов: «Зенит» в РПЛ играет в футбол сам с собой»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сказал несколько слов о «Зените», который доминирует в российском футболе. Питерцы, как известно, становились чемпионами России в каждом из пяти последних сезонов.

Титов задаётся вопросом, зачем «Зенит» продолжает подписывать бразильских игроков для РПЛ, ведь в ближайшем сезоне еврокубков у российских клубов снова не будет. Также экс-игрок «Спартака» высказался о конкуренции в чемпионате России.

«Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой. Я ранее говорил, что управлять такой махиной как «Зенит», с такими бразильцами, в таком количестве - надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть», - сказал Титов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.