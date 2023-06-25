Владимир Федотов: «Сочи» провалился не из-за моего ухода

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о результате «Сочи» в минувшем сезоне чемпионата России. Напомним, 56-летний специалист возглавлял южан с 2020 по 2022 год.

«Почему «Сочи» так сильно провалился за один сезон? Это уже не наше дело анализировать состояние другой команды. Это случилось из-за моего ухода? Не могу так считать. Это неправильно», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Сочи» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а ЦСКА под руководство Федотова завоевал серебряные медали чемпионата. Кроме того, «красно-синие» стали обладателями Кубка России.