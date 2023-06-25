​Агент ответил на вопрос о будущем Тюкавина

Агент Алексей Сафонов, который представляет форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Тюкавин - игрок «Динамо», и пока будет действовать контракт и соблюдаться условия, он останется в клубе. Никто никогда не даёт клятвенные обещания в футболе, но сейчас такая обстановка в России и мире, что бессмысленно разговаривать о какой-то Европе», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Агент отметил, что Тюкавин хотел бы поиграть в Европе. В то же время представитель 21-летнего футболиста задаётся вопросом, насколько реально сейчас осуществить трансфер в европейский чемпионат.

Добавим, что 21-летнго Константина Тюкавина специалисты портала transfermarkt оценивают в 7 миллионов евро.