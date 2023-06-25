Обухов: Думали, что Личка останется в «Оренбурге»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Напомним, чешский специалист возглавил московское «Динамо».

«Все для нас получилось неожиданно, потому что, когда уходили в отпуск, никто не знал, что он уходит (из команды). Мы думали, что останемся в том же составе, но ничего — все бывает», — приводит слова Обухова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

По итогам сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков.