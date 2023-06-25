Ежов: «Со мной никто из клубов не связывался»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о будущем в футболке нынешнего коллектива.

«Со мной никто из клубов не связывался. Понятное дело, что мы будем общаться, если поступит какое-то предложение. Насколько мне известно, у «Крыльев» нет предложений», — заявил полузащитник клуба Премьер-лиги в интервью «Чемпионату». Ежов также отметил, что планирует начать подготовку к следующему сезону в составе «Крыльев Советов».

Напомним, что Роман Ежов выступает за самарцев с 2020 года. В 27 матчах прошлого сезона хавбек забил три гола при четырёх ассистах в рамках всех состязаний.