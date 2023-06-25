Ломаев подвёл итоги сезона для «Крыльев Советов»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о результатах прошедшего сезона для своего клуба.

«Можно посетовать на многое: травмы, потеря ключевых игроков, судейские ошибки и не всегда лучшая игра. Если быть объективным, то в прошедшем сезоне не показали максимум — это точно», — заявил вратарь клуба Премьер-лиги в интервью «Чемпионату». По его мнению, в сравнении с прошлым розыгрышем РПЛ «Крылья Советов» провели плохой сезон.

Напомним, что подопечные Игоря Осинькина заняли 12-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Иван Ломаев провёл 22 матча в РПЛ, пропустив 35 голов.