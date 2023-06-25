Агент Тодоровича: «Дарко точно останется в «Ахмате»

Горан Попов, представитель защитника грозненского «Ахмата» Дарко Тодоровича, высказался о будущем игрока на фоне последних событий в России.

«Дарко не звонил мне и не говорил, что хочет уйти. Он точно останется в «Ахмате» на следующий сезон, всё в порядке», — заявил агент боснийца в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Дарко Тодорович выступает за «Ахмат» с 2021 года. В прошедшей кампании защитник провёл 15 матчей в футболке клуба Российской премьер-лиги, забив один гол при четырёх ассистах.