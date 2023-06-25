​Титов ответил на вопрос о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о работе рулевого команды Гильермо Абаскаля. Как известно, «красно-белые» завершили чемпионат России на третьей позиции.

По словам Титова, оценивать работу тренера можно только тогда, когда знаешь ситуацию изнутри.

«Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс - это семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много», - сказал Титов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Увы, сегодня «Спартак» остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля. Повторюсь: не знаю, как он работает. Те отрывки, которые мы видим - официальная часть для журналистов: поснимать разминку», - добавил известный в прошлом футболист.

В первом туре следующего чемпионата России «Спартак» будет принимать «Оренбург». Матчи стартового игрового дня Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля.