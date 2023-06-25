Самошников: Впервые узнал об интересе «Локомотива» зимой

Защитник столичного «Локомотива» Илья Самошников рассказал, когда впервые узнал об интересе клуба Премьер-лиги.

«Я зимой узнал об интересе. И сказал, что летом у меня заканчивается контракт, тогда и будем разговаривать. Над переходом вообще не думал. Советовался только с женой, семьей. Все поддержали», — приводит слова футболиста российской сборной пресс-служба «Локомотива». Также Самошников отметил, что познакомился уже с половиной новых одноклубников, которые хорошо встретили Илью в московском коллективе.

Напомним, что Илья Самошников перешёл в «Локомотив» бесплатно после трёх лет в футболке «Рубина». За «железнодорожников» защитник будет выступать под 77-м номером.