Рианчо высказался о количестве бразильцев в «Зените»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о большом количестве легионеров в петербургском «Зените» после перехода Ду Кейроса.

«Бразильцев в «Зените» уже восемь и они могут подписать еще одного? Может быть, это и много для одной команды, я не знаю», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, большое количество иностранных игроков влияет на уровень российской сборной, а также на престиж и качество Премьер-лиги.

Напомним, что в «Зените» выступает восемь бразильских футболистов, а именно Вендел, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Ду Кейрос и Малком. По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» выиграли пятое подряд чемпионство.