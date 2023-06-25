Промес продал пентхаус в Амстердаме

Нидерландский нападающий столичного «Спартака» Квинси Промес принял решение избавиться от жилья в родной стране.

Сообщается, что один из лидеров «красно-белых» ещё в апреле продал принадлежавшие ему апартаменты в Амстердаме. Новым владельцем жилья в столице Нидерландов стал музыкант и диджей Мартин Гаррикс. Автор музыки для официальной песни Евро-2020 приобрёл дом за два с половиной миллиона евро. По информации «Плеймейкера», оформлением сделки занималась мать Квинси Промеса.

Напомним, что в июне текущего года форвард «Спартака» был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата.