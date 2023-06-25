Глава департамента судейства Каманцев: «Не хотим объяснять ошибки»

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент судейства, высказался на тему судейских ошибок.

Напомним, что по ходу сезона 2022/2023 в российском футболе регулярно случались скандалы, связанные с судейством.

«Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. У нас сейчас начнётся подготовка к сезону: будет много товарищеских матчей и прочее. Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять», - сказал Каманцев, чьи слова приводит «Чемпионат».

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. Расписание матчей было опубликовано накануне.