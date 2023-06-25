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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава департамента судейства Каманцев: «Не хотим объяснять ошибки»

25 Июня 2023 • 13:19 Комментировать (1)

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент судейства, высказался на тему судейских ошибок.

Напомним, что по ходу сезона 2022/2023 в российском футболе регулярно случались скандалы, связанные с судейством.

«Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. У нас сейчас начнётся подготовка к сезону: будет много товарищеских матчей и прочее. Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять», - сказал Каманцев, чьи слова приводит «Чемпионат».

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. Расписание матчей было опубликовано накануне.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство Павел Каманцев
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Комментарии (1)
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wertygaz
25 Июня 2023 в 13:24
Правильно, трудно объяснить заказ сверху. И задачу обеспечить нужному клубу чемпионство, вне зависимости от качества игры «чемпиона»…
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