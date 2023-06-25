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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зырянов и Кирьяков признаны лучшими тренерами Второй лиги

25 Июня 2023 • 13:17 Комментировать

Бывшие игроки сборной России Константин Зырянов и Сергей Кирьяков были признаны лучшими тренерами сезона Второй лиги в своих группах, сообщает «Плеймейкер».

Отметим, что коллективы Зырянова и Кирьякова, а именно новороссийский «Черноморец» и «Ленинградец» выиграли соответственно группы 1 и 2 третьего по силе дивизиона российского футбола, выйдя в Первую лигу. В других группах лучшими тренерами выбраны Андрей Прошин («Космос», группа 3) и Игорь Меньщиков («Тюмень», группа 4). Опрос за звание лучшего специалиста проводился среди руководителей команд Второй лиги.

Константин Зырянов возглавил «Черноморец» в прошлом году после четырёх лет во главе дубля «Зенита», в то время как Кирьяков тренирует «Ленинградец» с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Сергей Кирьяков Черноморец Новороссийск Ленинградец Вторая лига
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