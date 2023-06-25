Колосков: «На заявления УАФ не стоит реагировать, нам важны решения УЕФА и ФИФА»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал требование Украинской ассоциации футбола исключить РФС из состава УЕФА и ФИФА.

«На заявления УАФ не стоит никак реагировать. Нам важны решения УЕФА и ФИФА, а на Украине в сторону нас и так говорят много гадостей», - цитирует Колоскова издание Sport24.

На Украине считают недопустимым допуск крымских клубов к российским футбольным турнирам.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров совместным решением УЕФА и ФИФА. Клубы выступают исключительно в местных турнирах. Сборная России в марте провела две товарищеские встречи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).