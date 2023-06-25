Тренер ЦСКА Федотов раскрыл причину гегемонии «Зенита»

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причине гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге, сравнив «сине-бело-голубых» с мюнхенской «Баварией».

«Все определяет финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» - тот же гегемон в Германии. Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. Это пятое подряд чемпионство команды Сергея Семака. ЦСКА стал серебряным призером, а «Спартак» замкнул тройку призеров.