Билялетдинов: «Кому-то в РПЛ Дзагоев может пригодиться»

Российский специалист Ринат Билялетдинов, который ранее занимал пост главного тренера казанского «Рубина», поделился мнением о будущем полузащитника Алана Дзагоева.

«Не исключаю, что кому-то в РПЛ Дзагоев пригодится еще. Он сможет выдать определенное количество матчей на максимуме. Он может быть полезем многим клубам, креативных футболистов не так много в РПЛ», - передает слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что Алан приехал на медицинский осмотр в «Рубин» перед стартом тренировочных сборов. Трудовое соглашение игрока с казанским коллективом рассчитано до конца текущего месяца.