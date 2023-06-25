На Украине требуют исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) призвали ФИФА и УЕФА исключить РФС из состава организаций.

Как сообщает «РИА Новости», в заявлении украинской стороны говорится, что Российский футбольный союз нужно исключить из-за интеграции клубов с новых территорий РФ в российские турниры.

УЕФА ранее решил, что крымские клубы после вхождения Крыма в состав России будут выступать в чемпионате своего региона. Организация наложила запрет на участие команд в турнирах РФС. При этом ранее стало известно, что клубы из Крыма прошли аттестацию и будут допущены к дивизиону Б второй лиги.

УЕФА сделал заявление о будущем российских команд на международной арене