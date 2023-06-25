Оганесян — об уходе Лички из «Оренбурга»: «Грустно, что потеряли такого сильного тренера»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался об уходе тренера Марцела Лички с поста наставника южноуральской команды. Ранее стало известно о том, что 45-летний специалист возглавил московское «Динамо».

«Конечно, грустно, что потеряли такого сильного тренера, но мы все рады за него, так как он сделал шаг вперёд. Надеемся, что для него всё удачно сложится», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

Напомним, что новым главным тренером «Оренбурга» стал бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 турах. Южноуральскую команду чешский тренер возглавлял с 2020 года.