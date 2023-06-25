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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» собирается предложить Кайо новый контракт

25 Июня 2023 • 12:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

«Краснодар» в ближайшее время собирается предложить защитнику Кайо новый контракт. Напомним, что действующее соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до лета 2024 года.

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» намерен сохранить Кайо в команде, однако срок действия контракта, который будет предложен игроку, пока неизвестен.

Напомним, Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В минувшем сезоне защитник провёл в составе «быков» 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА (1:1, 5:6 — пен).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо Панталеао
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