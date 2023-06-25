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Тренер «Кайрата» высказался о будущем Васина

25 Июня 2023 • 11:46 Комментировать
Кызыл-Жар
...
Кайрат
02.07 13:00

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер высказался о будущем российского защитника Виктора Васина.

Ранее агент 34-летнего футболиста Арсен Минасов не исключил возможное возвращение своего клиента в ЦСКА, за который Васин выступал ранее.

«На данный момент у всех футболистов действующие контракты. Если нам поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться, мы готовы отпустить любого игрока, это не проблема», — цитирует тренера Metaratings.

Действующий контракт Васина с «Кайратом» рассчитан до конца декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 300 тысяч евро.

Напомним, за ЦСКА Васин выступал с 2011 по 2021 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 98 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кайрат Виктор Васин Кирилл Кекер
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КЫЗЫЛ-ЖАР КАЙРАТ
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