Тренер «Кайрата» высказался о будущем Васина

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер высказался о будущем российского защитника Виктора Васина.

Ранее агент 34-летнего футболиста Арсен Минасов не исключил возможное возвращение своего клиента в ЦСКА, за который Васин выступал ранее.

«На данный момент у всех футболистов действующие контракты. Если нам поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться, мы готовы отпустить любого игрока, это не проблема», — цитирует тренера Metaratings.

Действующий контракт Васина с «Кайратом» рассчитан до конца декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 300 тысяч евро.

Напомним, за ЦСКА Васин выступал с 2011 по 2021 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 98 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.