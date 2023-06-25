Сорокин - о низком месте России в рейтинге УЕФА: «Это не качество игры наших футболистов»

Алексей Сорокин, который является советником президента Российского футбольного союза, высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА.

«Как остаться в рейтинге, если вы не играете. Это не качество игры российских футболистов. Мы же понимаем причины падения. Что с этим можно сделать. Такова математика этого рейтинга», - приводит слова Сорокина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Россия в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/2023 расположилась на 18-м месте, имея в своей копилке 26,215 балла.

Клубы РПЛ отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.