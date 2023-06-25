Сорокин высказался о позиции УЕФА и ФИФА по отстранению России

Советник президента РФС Алексей Сорокин в беседе с журналистами прокомментировал позицию ФИФА и УЕФА по отстранению российского футбола.

«Мы со своей стороны делаем все необходимое, стимулируем к диалогу, обсуждению и каким-то послаблениям. Но как я уже говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег», - приводит слова Сорокина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире. Национальная команда в марте сыграла два товарищеских матча против Ирана (2:0) и Ирака (1:1).